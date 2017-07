Erst nur als Teil von Call of Duty - Infinite Warfare verfügbar, ist Call of Duty - Modern Warfare Remastered seit kurzem einzeln für die PlayStation 4 erhältlich. Ab heute dürfen nun auch PC- und "Xbox One"-Spieler die Neuauflage von Call of Duty 4 - Modern Warfare separat erwerben.

Sowohl auf Steam als auch im Xbox Games Store kostet Call of Duty - Modern Warfare Remastered rund 40 Euro. Enthalten ist die Solo-Kampagne und der Mehrspieler-Modus mit 16 Karten, die allesamt technisch auf dem Stand der Zeit sind.

Ob sich der Kauf der Neuauflage lohnt, verrät euch der umfangreiche Test "Call of Duty - Modern Warfare Remastered: Klassiker mit Vorreiterrolle".

Zusätzlich zur Neuauflage gibt es noch den "Variety Pack"-DLC für rund 15 Euro zu erwerben. Darin sind vier weitere Mehrspieler-Karten und zehn Lootkisten enthalten. Bei der Community ist das Premium-Paket bislang jedoch nicht gut angekommen.

Hübscher und inhaltlich kaum verändert: Die Neuauflage von Call of Duty - Modern Warfare Remastered hat genau an den richtigen Schrauben gedreht, um den Militärshooter in die heutige Zeit zu katapultieren.