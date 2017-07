Die Rückkehr des Totenbeschwörers in Diablo 3 sorgte sicherlich dafür, dass der eine oder andere Diablo-Fan das Spiel wieder anschmiss, um mit dem beliebten Charakter aus Diablo 2 wieder ordentlich auf den Putz zu hauen. Nun können aber auch all jene, die Diablo 3 noch nicht gekauft haben in den Genuss kommen, das Action-Rollenspiel von Blizzard kostenlos zu spielen.

An diesem Wochenende ist nämlich die Ultimate Evil Edition von Diablo 3 - Reaper of Souls kostenlos auf der Xbox One spielbar. Hierfür müsst ihr nur eine aktive "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft besitzen, um Diablo 3 samt der Erweiterung Reaper of Souls komplett spielen zu können.

Wenn ihr den Titel auf eure Xbox One ladet, könnt ihr anschließend alle fünf Akte der Kampagne durchzocken. Ihr könnt das alleine oder online gemeinsam mit Freunden bewerkstelligen.

Diablo 3 ist ab Donnerstag den 27. Juli um 9 Uhr bis Montag den 31. Juli um 11:59 Uhr kostenlos spielbar. Die Zeit sollte ausreichen, um das gesamte Spiel innerhalb dieses Zeitfensters durchzocken zu können.

Im Anschluss daran könnt ihr mit 35% Rabatt die Eternal Collection von Diablo 3 für 39 Euro statt 60 Euro erwerben. Diese Version beinhaltet das 15 Euro teure "Rise of the Necromancer"-DLC-Paket, mit dem ihr dann auch mit dem Necromancer dem bösen Diablo an den Kragen könnt.

Wenn ihr nun sofort den kostenlosen Download von Diablo 3 angeschmissen habt, könnt ihr euch ja währenddessen mal durch unsere Bilderstrecke klicken. Hier findet ihr dann auch das Design des Totenbeschwörers.