Nachdem die „Pokémon Go“-Jubiläumsfestlichkeiten in Chicago am vergangenen Wochenende aufgrund überlasteter Spieleserver gnadenlos floppten, haben diverse Besucher Klage gegen den Entwickler Niantic Labs eingereicht, da dieser sich nicht um die Erstattung von Reisekosten kümmern will.

Da hat sich Niantic etwas eingehandelt. Eigentlich wollte der Entwickler am vergangenen Wochenende zahlreiche Spieler aus aller Welt zum ersten Jubiläum von Pokémon Go auf einem Fanfest vereinen. Doch nach einem riesigen Andrang, überlangen Warteschlangen und Serverproblemen seitens Niantic wurde die Veranstaltung in Chicago zum Flop. Dies hat nun rechtliche Konsequenzen.

Wie nämlich die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, haben fast zwei Dutzend Besucher des Fests Klage gegen den Entwickler Niantic Labs eingereicht. Zwar hatte das Studio alle Besucher mit 100 US-Dollar Spielguthaben sowie den versprochenen, legendären Pokémon entschädigt, eine Problematik bleibt vom Entwickler aber unbeachtet, wie der Anwalt Thomas Zimmerman aus Chicago erklärt.

„Niantic bietet keine Kostenerstattung für die Leute, die nach Chicago gereist sind. Viele Leute kamen von Außerhalb, viele aus anderen Ländern – ich habe mit jemandem gesprochen, der aus Japan eingeflogen ist“, so Zimmerman gegenüber Polygon. „Das Problem ist doch: Hätten die Leute sich aufgrund der [Versprechen Niantics] auch dann ein Ticket gekauft und wären [...] nach Chicago geflogen, wenn sie gewusst hätten, dass sie nicht die Erfahrung bekommen würden, die im Vorfeld angekündigt wurde?“

Zwar hatte der Entwickler die Zeit und Areale ausgeweitet, in denen seltene Pokémon in Chicago gefangen werden konnten, trotzdem erwarten Zimmermans Klienten nun eine vollständige Erstattung der angefallenen Reisekosten.

