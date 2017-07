Es hätte so schön sein können: Noch gestern berichteten wir darüber, dass GTA 6 in Arbeit zu sein scheint. Grund für die Annahme war ein angebliches Resümee bisheriger Arbeiten des Schauspielers Tim Neff.

In dem Resümee befand sich unter der Rubrik "Motion Capture", neben einem Eintrag für Red Dead Redemption 2, ein Eintrag für Grand Theft Auto 6.

Der Schauspieler bestätigte allerdings nun öffentlich, dass er weder an GTA 6 arbeite, noch einen Account für die Website besitze.

The main issue is I don't even have a breakdownexpress account so I don't know who made that