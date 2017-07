Capcom hat drei neue Videos zu Monster Hunter World veröffentlicht, die euch einen Eindruck von den zahlreichen verschiedenen Waffen des Rollenspiels geben. Unterteilt sind diese in drei Oberkategorien: leichte, schwere und technische Waffen.

Im Rahmen der E3 2017 hat der Spieleentwickler Capcom das neue Monster Hunter World vorgestellt. Erneut sollt ihr euch im Spiel auf die Jagd vielfältiger Monstrositäten begeben – und damit dies auch gelingt, wird es natürlich wieder auch ein umfangreiches Waffenarsenal 14 verschiedener Typen geben.

Nun hat Capcom über eine Pressemitteilung drei Videos veröffentlicht, die euch eine Übersicht über die verschiedenen Waffenarten verschaffen sollen. Unterteilt in drei verschiedene Kategorien – leichte, schwere und technische Waffen – präsentiert euch der Hersteller hier die diversen Werkzeuge zur Monsterjagd. Diese umfassen Waffen wie Schwert, Hammer, Bogen und Armbrust, aber auch Schusswaffen, Explosivgeschosse und Gifte.

Auch kreativere Gerätschaften wie eine Gewehrlanze, die knochenbrechende Granaten auf Jagdobjekte abfeuert, oder eine Insektenglefe für vielfältige Luftangriffe sind mit von der Partie. Mit diesen und weiteren Waffen wie der Morph-Axt, die zwischen Schwert- und Axtform wechseln kann, versucht Capcom, das übliche Standardwaffenarsenal kreativ aufzumischen.

Wie in vielen Rollenspielen, sollen sich Waffen und Rüstungen in Monster Hunter World craften lassen. Mit Materialien wie Monster-Knochen, -Panzern, -Schuppen, Pflanzen, Insekten, Erzen, und Steinen sollen sich dabei Kampfinstrumente herstellen lassen, die den Schwächen der jeweiligen Monster entsprechen. Diese sollen aufmerksame Spieler zuvor auskundschaften können.

Monster Hunter World soll Anfang 2018 für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und später auch auf den PC kommen. Schon vor einigen Wochen hatte Capcom weitere Spielszenen in Videoform veröffentlicht.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck von Monster Hunter World. Wie frühere Teile der Reihe soll euch das Spiel in tropischen Gefilden auf die Jagd nach zahlreichen Monstrositäten schicken, die mitunter etwa an Dinosauerier erinnern.