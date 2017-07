Es ist der 31. Juli und damit eure letzte Chance, die aktuellen Gratis-Spiele im Rahmen von PlayStation Plus zu aktivieren. Insgesamt erwarten euch sieben Spiele auf drei unterschiedlichen Plattformen, solange ihr ein aktives Mitglied des kostenpflichtigen Dienstes seid.

Bei den nur noch heute gültigen Spiele handelt es sich um die folgenden Vertreter:

Wer bislang nicht zugeschlagen hat, sollte sich also nun dringend beeilen. Ab Morgen gibt es dann die Gratis-Spiele des Monats August für Nutzer von PlayStation Plus.

Beim Bonus That's You! handelt es sich übrigens um einen Vertreter von Sonys PlayLink-Reihe. Mehr Informationen gibt es im Blickpunkt "Sonys Party-Offensive: That's You! und weitere coole Multiplayer-Innovationen".

Wer auf klassische Teenager-Horror-Filme steht, sollte einen Blick in unsere Bilderstrecke zu Until Dawn werfen. Im Spiel von Supermassive Games trefft ihr regelmäßig Entscheidungen, die das Schicksal der jungen Protagonisten beeinflusst.