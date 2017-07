Ein Exemplar des NES-Klassikers Super Mario Bros. ist jüngst auf Ebay für über 30.000 US-Dollar verkauft worden. Und dass Dutzende Bieter den Preis in so astronomische Höhen zu schrauben bereit waren, hat auch einen Grund.

Gut 30 Jahre ist es inzwischen her, dass es der „Jump'n'Run“-Klassiker Super Mario Bros. hierzulande auf das Nintendo Entertainment System geschafft hat. Der Rest ist Videospielgeschichte: Die Musik des Komponisten Koji Kondo ist inzwischen ikonisch, das Leveldesign des leitenden Nintendo-Entwicklers Shigeru Miyamoto legendär – und das Spiel selbst unter gewissen Voraussetzungen ein ungemein wertvolles Sammlerstück.

Welche Voraussetzungen? Nun, ein vollständiger Umfang mitsamt Verpackung und Anleitung in „Mint Condition“, also neuwertigem Zustand, ist ein guter Anfang. Wenn das Ganze dann aber auch noch in Original-Plastikfolie eingeschweißt ist, darf das Spiel ohne weiteres unter dem Gütesiegel „brandneu“ verkauft werden – und das ist nach drei Dekaden ordentlich was wert, wie jüngst eine Ebay-Auktion bewiesen hat.

Knapp über 30.000 US-Dollar war ein Nutzer des Online-Auktionshauses für eines dieser ultraseltenen Exemplare von Super Mario Bros. bereit zu zahlen, wie die englischsprachige Webseite Nintendo Today berichtet. Wie beschrieben war das Spiel noch eingeschweißt und war sogar noch mit dem Original-Preisschild versehen. 26,99 Dollar wurde damals für das Spiel verlangt.

Der Ebay-Verkäufer hatte dieses und weitere Spiele offenbar über Jahre hinweg in seinem Büro aufbewahrt, bevor er sich letztlich entschied, sie im Internet feilzubieten. Ein ebenso brandneues Exemplar von Kid Icarus brachte ihm übrigens „nur“ 11.000 Dollar ein. Aktuell hat der Händler keine weiteren Spiele im Angebot.

Wie groß der Stellenwert von Super Mario Bros. auch heute noch ist, hat unter anderem im vergangenen Monat ein Tüftler gezeigt, der den Klassiker in Augmented Reality nachbaute.

In unserer umfangreichen Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck vom Spiel Super Mario Bros. und dessen Erschaffern. Das Spiel, das den berühmten Klempner Super Mario für immer fest in der Popkultur verankern sollte, gilt heute als eines der wichtigsten Videospiele aller Zeiten.

Dieses Video zu Super Mario Bros. schon gesehen?