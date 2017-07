Auf der Online-Vertriebsplattform Steam häufen sich derzeit negative Bewertungen zum Mehrspieler-Shooter Call of Duty - Modern Warfare Remastered, welcher lange Zeit über nur Käufern der Legacy Edition von Call of Duty - Infinite Warfare vorbehalten war.

Seit dem 27. Juli 2017 ist die "Remastered"-Version von Call of Duty - Modern Warfare endlich auch seperat zum Kauf erhältlich. Zuvor war es einzig Käufern der Legacy Edition von Call of Duty - Infinite Warfare möglich, Hand an die grafisch aufpolierte Version von Call of Duty - Modern Warfare zu legen. Doch viele Käufer scheinen mit dem Spiel weniger zufrieden zu sein, wie derzeit 61 Prozent negative Bewertungen auf Steam bei insgesamt 1.001 Reviews bezeugen.

Die Gründe für die Unzufriedenheit sind zahlreich. So käme es bei Call of Duty - Modern Warfare Remastered unter anderen zu "Performance"-Problemen, von denen selbst Spieler betroffen sind, die nach eigener Aussage äußerst leistungsstarke PCs besitzen.

Desweiteren ließen sich kaum Mehrspieler-Partien finden, was an der geringen Online-Spielerzahl liegen soll. Und diejenigen, die sich in Mehrspieler-Gefechte stürzen, würden vorwiegend den Spielmodus "Team Deathmatch" bevorzugen, weshalb es nahezu unmöglich sei in ein Mehrspieler-Match mit einem anderen Spielmodus zu gelangen.

Andere negative Reviews beziehen sich hingegen auf den Preis des Mehrspieler-Shooters, der mit 39,99 Euro zu teuer für ein Remaster sei. Immerhin ist das Spiel damit nur wenig preiswerter, als der derzeit neueste Ableger der Reihe Call of Duty - Infinite Warfare.

