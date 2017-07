Auch ein Jahr nach dem Start ist das populäre Smartphone-Spiel Pokémon Go noch immer ungemein erfolgreich. Einen frischen Aufschwung verschaffte der Entwickler Niantic Labs seinem Spiel dabei kürzlich durch die Einführung erster, legendärer Pokémon, was zu einem neuen Umsatzrekord außerhalb der Launch-Phase führte.

Als Pokémon Go im Sommer des vergangenen Jahres startete, entwickelte es sich zum weltweiten Phänomen. Lange schien der Sensationserfolg jedoch nicht anzuhalten – schon nach wenigen Monaten hatten viele Spieler die digitale Trainer-Karriere wieder an den Nagel gehängt. Doch dass Pokémon Go auch heute, gut ein Jahr nach der Erstveröffentlichung, noch äußerst erfolgreich ist, zeigt nun die jüngste Schätzung der englischsprachigen App-Analyseseite Sensor Tower.

Ganze 5,8 Millionen US-Dollar sollen Spieler demnach am 23. Juli 2017 weltweit in Pokémon Go ausgegeben haben, was diesen Tag zum erfolgreichsten Tag von Pokémon Go nach der Startphase im Sommer 2016 machen würde. Der Grund für den Umsatzrekord liegt auf der Hand: Zu diesem Zeitpunkt ließ der Entwickler Niantic Labs endlich zwei der begehrten und heiß erwarteten, legendären Pokémon auf die Welt los.

Die Spitzenpopularität von Pokémon Go zeigt sich auch anderswo: In 23 Ländern, darunter Deutschland, Kanada, Frankreich, Großbritannien und die USA, sitzt die Smartphone-Anwendung aktuell auf dem ersten Platz der iPhone-Umsatzcharts. In Japan, wo die Spieler durchschnittlich das meiste Geld in der App ausgeben, besetzt diese allerdings „nur“ den vierten Platz der Charts.

Zwar hat Niantic mit Pokémon Go immer noch riesige Erfolge zu feiern, muss aber etwa mit seinem jüngst gefloppten Fanfest in Chicago auch Fehlschläge in Kauf nehmen.

