Das Action-Spiel Fortnite von Entwicklerstudio Epic Games soll sich schon am ersten Tag der Veröffentlichung der kostenpflichtigen "Early Access"-Version überraschend gut verkauft haben.

In Fortnite gilt es verschiedene Rohstoffe abzubauen, um schließlich gegen eine angreifende Monster-Horde im "Tower Defense"-Stil überleben zu können. Dabei könnt ihr gemeinsam mit anderen Spielern riesige Festungen errichten, die mit unzähligen Fallen gespickt ist. Mit den Rohstoffen lassen sich abseits von Fallen und Gebäuden aber auch unterschiedliche Waffen herstellen. In der Vorschau: "Fortnite - Beute, Sturm, Monster, Forts und Freunde" erfahrt ihr noch mehr zum Action-Spiel.

Wie der kreative Leiter von Epic Games, Darren Sugg, nun via Twitter verkündete, konnte Fortnite einen äußerst gelungenen Start hinlegen und sich schon am ersten Tag über 500.000 mal verkaufen.

Absolutely humbled by the response to this week's @FortniteGame launch. 500k+ digital pre-order sales and just getting started! Thank YOU.