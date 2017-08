Zum wiederholten Male in diesem Jahr befindet sich die Skate-Community in Aufruhr. Nachdem der Musikproduzent Tyler, The Creator auf Twitter über das nach wie vor unangekündigte Skate 4 getwittert hat, stimmen tausende Spieler und Fans mit ein.

Über sieben Jahre ist es inzwischen her, dass mit Skate 3 die dritte und bislang letzte Alternative zur Funskater-Reihe Tony Hawk's Pro Skater erschien. Seitdem dürstet es Fans der eher realistischen Rollbrettunterhaltung nach mehr – und während es in diesem Jahr bereits Gerüchte zu einem vierten Teil seitens des Publishers Electronic Arts gab, lässt eine Ankündigung nach wie vor auf sich warten.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792381635

Nun ist das Thema Skate 4 allerdings einmal mehr hochgekocht: Wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, hat der Rapper und Musikproduzent Tyler, The Creator nämlich eine bedeutungsschwangere Nachricht auf Twitter losgelassen.

skate 4, i dream of you — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) 31. Juli 2017

„Skate 4, ich träume von dir.“

Hat der Musiker möglicherweise etwas mit einer insgeheim voranschreitenden Entwicklung von Skate 4 zu tun? Oder handelt es sich hier lediglich um einen prominenten Skate-Enthusiasten, der sich wie so viele andere wünscht, dass EA die Reihe endlich fortsetzt?

So oder so: Er ist nicht allein. Über 90.000 „Gefällt mir“-Angaben und knapp 40.000 Retweets hat der Tweet zum Zeitpunkt dieser Meldung sammeln können – ein klares Zeichen an Electronic Arts, dass es definitiv eine Nachfrage nach einem vierten Teil gibt.

Aufmerksamkeit dürfte der Tweet in jedem Fall erregen: Tyler, The Creator genießt eine Gefolgschaft von über 4,3 Millionen Twitternutzern und ist auch in der Videospielbranche kein Unbekannter. So war er etwa ausgerechnet in Tony Hawk's Pro Skater 5 als Charakter spielbar.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck vom bisher letzten Teil der Skate-Reihe. Im Gegensatz zu der eher spaßorientierten „Tony Hawk's“-Reihe bot auch Skate 3 eher realistischere Skateboard-Action, die etwa filigrane Controller-Eingaben erforderte.