Im offiziellen PlayStation Blog hat Sony einen limitierten, weißen Controller enthüllt, der mit goldenen Verzierungen passend zum kommenden Destiny 2 aufwarten soll. Zudem hat das Unternehmen weitere Konsolen-Bundles zum „Science Fiction“-MMO angekündigt.

Während Sony den Controller "aufhübscht", versteckt Nintendo Nachrichten in ihm.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792381635

Erst vor wenigen Wochen kündigte Sony offiziell ein neues, limitiertes PlayStation-Bundle an, das mit einer weißen Konsole und dem Spiel Destiny 2 erscheinen soll. Zwar soll auch der beiliegende „Dualshock 4“-Controller in der Ausführung „Glacier White“ kommen, echte Destiny-Enthusiasten sollen aber schon bald in den Genuss eines echten Fan-Controllers gelangen, wie Sony im offiziellen PlayStation Blog ankündigt.

Das neue Pad soll am 6. September 2017 erscheinen und ebenfalls in weiß daherkommen, daneben aber auch noch einige goldene Verzierungen mitbringen, etwa das Logo des Spiels und die Abzeichen der verschiedenen Charakterklassen. Ebenfalls in goldener Schrift prangt der Titel Destiny 2 auf dem schwarzen Touchpad des Controllers.

Damit aber noch nicht genug der Neuheiten: Handelt es sich bei der in dem bereits angekündigten Bundle enthaltenen Konsole um die technisch fortgeschrittene PS4-Iteration PlayStation 4 Pro, hat Sony nun ein weiteres Bundle angekündigt. Dieses soll mit dem Standardmodell inklusive 1 Terrabyte Speicherplatz, zwei Controllern und dem Spiel Destiny 2 daherkommen.

Im englischsprachigen PlayStation Blog hat Sony sogar noch zwei weitere Bundles mit Abwandlungen in der Anzahl der Controller und dem vorhandenen Speicherplatz angekündigt. Ob es diese aber ebenfalls nach Europa beziehungsweise Deutschland schaffen werden, ist unklar.

Destiny 2 erscheint voraussichtlich am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Version soll am 24. Oktober folgen.

Könnt ihr etwas mit dem "Destiny 2"-Controller anfangen? Oder findet ihr ihn eher ... uninspiriert? Vielleicht ist dann dieser Pro-Controller was für euch. Denn auch wenn Sony selbst keinen solchen Controller produziert, kann sich diese Alternative echt sehen lassen.