Freunde des Horrors aufgepasst: Am 15. August 2017 soll das bisher nur für PC erhältliche VR-Horror-Abenteuer Paranormal Activity - The Lost Soul auch für PlayStation VR erscheinen und damit den geisterhaften Schrecken in euer Wohnzimmer befördern.

Paranormal Activity - The Lost Soul war bisher nur für Besitzer einer "Oculus Rift"- oder einer "HTC Vive VR"-Brille und natürlich dem dazugehörigen leistungsfähigen PC verfügbar. Auf Twitter gab das Entwicklerstudio inzwischen jedoch bekannt, dass Paranormal Activity - The Lost Soul noch im August für PlayStation VR erscheinen soll.

Paranormal Activity: The Lost Soul Coming to PlayStation VR Next Month @VRFocus https://t.co/NwNOkTSZaI — PAVRGAME (@pavrgame) 29. Juli 2017

Jeder Horror-Fan wird vermutlich schon einmal von der Film-Reihe Paranormal Activity gehört haben, in denen es vorrangig nachts in gewöhnlichen Wohnhäusern zu spuken beginnt, womit die Protagonisten in Angst und Schrecken versetzt werden und um ihr Leben fürchten müssen. Paranormal Activity – The Lost Soul lehnt sich an die Film-Reihe an, hat jedoch keinerlei geschichtlich relevante Gemeinsamkeiten vorzuweisen. Das bedeutet, dass ihr die Filme nicht gesehen haben müsst, um die Ereignisse des Horror-Spiels verstehen zu können.

Bewaffnet mit nicht mehr als einer Taschenlampe gilt es sich in einem Waldhaus von den darin spukenden Geistern Acht zu nehmen. Dabei soll Paranormal Activity – The Lost Soul eine Spielzeit von ungefähr 10 Stunden bieten.

Seid ihr an weiteren VR-Horror-Spielen interessiert könnte euch auch The Inpatient zusagen, bei dem ihr euch als unfreiwilliger Patient in einer Anstalt zurechtfinden müsst. Noch ist jedoch unklar, wann The Inpatient erscheint.

