Drei Jahre dauerte das Debakel rund um Unsung Story - Tale of the Guardians. "Debakel" ist dabei noch milde ausgedrückt, denn schließlich geht es um eine Kickstarter-Finanzierung, die insgesamt die stolze Summe von 660.126 Dollar (circa 560.000 Euro) eingebracht hat.

Das Geld, das für die Entwicklung des geistigen Nachfolgers des vielgeliebten Final Fantasy Tactics aufgebracht wurde, hat sich hiermit sozusagen in Luft aufgelöst. Nach einer langen Historie von zwielichtigem Verhalten und gebrochenen Versprechen übergibt Entwickler Playdek nun die Rechte für Unsung Story an die Firma Little Orbit, die sich ab sofort um die Entwicklung kümmern soll

Nun erfolgt diesbezüglich ein Update seitens Playdeck auf der Kickstarter-Seite von Unsung Story, das ihr nachfolgend in übersetzter Form lesen könnt. Daraus geht nicht hervor, ob und wie die bisher zur Verfügung gestellten Geldmittel genutzt worden sind oder weiterhin genutzt werden. Die Kommentare von Backern unter dem Statement zeichnen jedoch ein klares Bild davon, wie die Nachricht aufgenommen wird:

An alle Unterstützer von Unsung Story: Wir danken euch für eure Unterstützung, die ihr geleistet habt, um dieses Projekt zu verwirklichen. Trotz der Strapazen, denen wir uns als Firma über die vergangenen Jahre hinweg ausgesetzt haben, hat Playdek stets versucht, das Projekt am Leben zu erhalten. Wir glauben an das Spiel und die Geschichte, die Yasumi Matsuno dafür gestaltet hat. Daher möchten wir euch wissen lassen, dass das Projekt auch weiterhin fortgeführt wird. Unser Anteil daran findet jedoch hiermit ein Ende. Ab sofort übernimmt der Publisher Little Orbit alle Rechte und Materialien für Unsung Story von Playdek und gilt hiermit als Schöpfer des Projekts. Sie (Little Orbit) glauben fest daran, dass es ein großartiges taktisches RPG werden kann und freuen sich darauf, damit weiterzumachen und Matsunos Geschichte zu verwirklichen. Ab diesem Punkt erfahrt ihr direkt von Little Orbit, wie es mit dem Projekt vorangeht und wie die weiteren Pläne aussehen. Wir möchten euch allen für die Unterstützung dieses Projekts danken. Auch wenn es uns leid tut, dass wir nicht in der Lage waren, das Spiel für euch fertig zu entwickeln, glauben wir, dass es sich in guten Händen befindet. Und zwar bei Leuten, die genau so viel Leidenschaft dafür aufbringen wie wir selbst. Bitte richtet alle Fragen bezüglich des Projekts, Backer-Rückfragen und Entwicklungsdiskussionen an support@littleorbit.com. Vielen Dank. Playdek

Es war ein heftiger Ritt für Playdek, die durch zahlreiche nicht eingehaltene Versprechen viele RPG-Fans auf Kickstarter vergrault haben. Was nun auf der Seite von Little Orbit mit der weiteren Entwicklung von Unsung Story geschieht, ist noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist die weitere Beteiligung von Matsuno.

Unsung Story - Tale of the Guardians stammt aus der Feder des Schöpfers von Final Fantasy Tactics. Das Spin-Off der bekannten Spielereihe gehört zu den besten taktischen Rollenspielen aller Zeiten. Schaut mal in die Bilderstrecke (wo es auch erwähnt wird), dort findet ihr noch jede Menge weiterer Ableger der berühmten Marke, die großteils ihren eigenen Ruhm berechtigt erarbeitet haben.