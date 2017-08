Wir sind uns wohl alle einig: World of Warcraft ist ein ganz eigener Kosmos für sich. Die Online-Welt macht mittlerweile aber sogar der Wirtschaft von realen Ländern Konkurrenz: Die Währung in dem Fantasy-Rollenspiel ist jetzt nämlich mehr wert als der Venezolanische Bolivar.

Zu dieser erschreckenden Schlussfolgerung kam der User "Kaleb" und teilte Folgendes auf Twitter:

It happened again, WoW gold is worth more than the Venezuelan Bolivar.



Black Market: Bs.F 8493.97 per USD



WoW Token: ~8385g per USD. pic.twitter.com/Il7TVqYNsH