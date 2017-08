In Japan läuft ja bekanntlich einiges anders und auch wenn es um Videospiele geht ist das Land der aufgehenden Sonne etwas eigen. Immer wieder finden dort erscheinende Spiele nicht den Weg zu uns. Die Nintendo Switch hat bei Fans viele Pluspunkte gesammelt, da sie keinen Region Lock besitzt und ihr euch so einfach nur einen japanischen Account anlegen müsst, um Zugriff auf den entsprechenden Nintendo eShop zu haben. In diesem Zusammenhang gute Nachrichten für alle begeisterten Monsterjäger, denn Monster Hunter XX erhält am 10. August eine Demo im japanischen eShop.

Die weniger gute Nachricht: Einen Release im Westen hat Capcom noch immer nicht bestätigt. Für alle die sich gern mit virtuellem Großwild anlegen eine ziemliche Enttäuschung, da es bisher das einzige "Monster Hunter"-Spiel ist, das für die Switch angekündigt wurde. Wie so oft scheint Monster Hunter XX, eine erweiterte Version von Monster Hunter Generations, auch keine andere Audio- oder Untertiteloption als Japanisch zu besitzen. Für eine Demo ist das kein gigantisches Problem, aber im tatsächlichen Spiel könnte das mehr in Rätselraten als Spielspaß enden.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792383604

Immerhin können wir uns auf das voraussichtlich Anfang 2018 erscheinende Monster Hunter World freuen. Wer sich trotz Sprachbarriere an die Demo wagt, kann sich mit drei verschiedenen Monstern anlegen und hat dabei Zugriff auf alle 14 angekündigten Waffen.

Der Mehrspielermodus funktioniert nur lokal, aber das wird im fertigen Spiel natürlich nicht so sein. Vielleicht hat Capcom doch noch ein Einsehen mit uns und veröffentlicht Monster Hunter XX im Westen.