Das erste saisonale Event von Overwatch kehrt zurück: Ab dem 8. August dominieren wieder die Sommerspiele. Dies kündigt Jeff Kaplan von Blizzard in einem neuen Entwicklervideo an.

Für die neuen Sommerspiele kehrt der Spielmodus "Lucioball" in einer leicht abgeänderten Version zurück. So wird es nicht mehr möglich sein gegnerische Spieler wegzustoßen, da dies bei vielen Spielern laut Kaplan nur zu Frust geführt hat. Die ultimative Fähigkeit von Lucio wird in dem Sondermodus ebenfalls geändert und lässt den Spieler fortan schneller rennen, höher springen und den Ball stärker wegstoßen.

Neben dem Standard-Lucioball wird es zudem erstmals eine kompetitive Version geben. Sobald ihr zehn Spiele in der "Copa Lucioball" gespielt habt, erhaltet ihr ein Spray. Die 500 besten Lucioball-Spieler einer Region erhalten am Ende der Sommerspiele noch ein weiteres, ganz besonderes Spray.

Abseits des Spielmodus wird es außerdem zahlreiche neue Skins und andere kosmetische Gegenstände geben, darunter neue Outfits für Mercy, Widowmaker, Junkrat und viele mehr. Zeitgleich werden die Gegenstände von den Sommerspielen 2016 zurückkehren und von Blizzard zu normalen Credit-Preisen angeboten. Sprich ein legendärer Skin kostet nur 1.000 Punkte der Spielwährung, anstatt der sonstigen 3.000 Credits. Die Änderungen an den Lootboxen sind übrigens schon aktiv.

Die Sommerspiele 2017 von Overwatch finden vom 8. bis zum 29. August auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 statt.

Jaja, das Sommerloch. Zum Glück hilft euch Overwatch über dieses hinweg, indem es die Sommerspiele wieder bringt. Jedoch erscheinen auch im Sommer einige Spiele - viele davon sind ... nicht so gut! Eine Auswahl davon präsentieren wir euch in der Bildergalerie.