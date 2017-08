So einen Weltrekord muss jemand erst einmal in Stardew Valley nachmachen. Der Speedrunner und Twitcher Underscore76 schafft es in Rekordzeit seine virtuelle Braut zu ehelichen. Ziemlich skurril, oder?

Speedrunner auf der ganzen Welt verteilt versuchen sich an so gut wie jedem Spiel. Ziel ist es ein Spiel oder bestimmte Abschnitte dieses so schnell wie möglich abzuschließen. Auch für Stardew Valley gibt eine Speedrun-Community. Aus der hat sich nun Underscore76 hervorgetan. Nicht, weil er das Spiel so schnell wie möglich beendet hat. Auch nicht, weil er der schnellste Bauer der Spielewelt ist. Nein, sein Verdienst ist es innerhalb von nur rund 26 Minuten eine virteulle Frau im Spiel vor den Altar geführt zu haben.

Die 26 Minuten sind so gut, dass dies ein neuer Weltrekord ist. Selbsverständlich wendet Underscore76 bei so einem Speedrun ein paar Tricks an. Doch lediglich solche, die innerhlab der Speedrun-Community als anerkannt gelten. Geschummelt wird hier also nicht. Übrigens: Normalerweise braucht ein normaler Spieler mehrere Stunden für solch eine Eheschließung.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792383604

Stardew Valley gilt als einer der besten geistigen Nachfolger der "Harvest Moon"-Reihe. Falls ihr mit den Namen Stardew Valley oder Harvest Moon nichts anfangen könnt, klickt euch einfach mal durch die Bilderstrecke. Die führt euch in die Welt der Farming-Rollenspiele ein.

Dieses Video zu Stardew Valley schon gesehen?