15 Jahre hat das beliebte Rollenspiel The Elder Scolls 3 – Morrowind inzwischen auf dem Buckel. Umso erstaunlicher, dass es immer noch eine aktive Mod-Community gibt, die es jetzt geschafft hat das Spiel Multiplayer-tauglich zu machen.

Im Jahr 2002 erschien The Elder Scrolls 3 – Morrowind in den Läden und konnte schnell eine große Spielerschaft für sich gewinnen. Viele Versuche einen Multiplayer zu integrieren, scheiterten bisher aufgrund der Engine des Spiels. Wie die Modder auf Steam mitteilen, müsste die Welt sich für alle Spieler zu jeder Zeit gleich bewegen und verhalten. Ein weiteres Problem stellte die Künstliche Intelligenz dar, da diese darauf programmiert wäre nur die Existenz eines einzigen Spielers wahrzunehmen.

Diese Hindernisse konnten jetzt mithilfe einer neuen Engine, genannt OpenMW, größtenteils überwunden werden. Doch die Modifikation TES3MP mit der Versionsnummer 0.6 befindet sich zurzeit in einem frühen Stadium und beinhaltet damit immer noch einige Fehler, die jedoch noch ausgemerzt werden sollen. Vor allem einige Hauptquests könnten für spielinterne Fehler sorgen, sollte nach Angaben der Entwickler jemand den Server zur falschen Zeit verlassen.

Insgesamt befindet sich die Modifikation zu The Elder Scrolls 3 - Morrowind jedoch auf einem guten Weg. Wenn ihr es kaum erwarten könnt euch in den Multiplayer zu stürzen, habt ihr hier die Möglichkeit TES3MP herunterzuladen. Kürzlich stellte sich übrigens heraus, dass die Spielesammlung von The Elder Scrolls auch Leben retten kann.

Wie sich die "The Elder Scrolls"-Reihe im Laufe der Zeit verändert hat und welche anderen Modifikationen einen Blick wert sein könnten, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.