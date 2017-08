Microsoft hat drei neue Controller für die Xbox One beziehungsweise den PC sowie einen neuen Drahtlosadapter angekündigt. Die Pads kommen in den frischen Designs „Grau/Grün“, „Volcano Shadow“ und „Patrol Tech“ daher.

Wer seine Spiele vermehrt an Microsofts Xbox One oder dem PC genießt, darf sich über neue Eingabegeräte freuen: Gleich drei neue Xbox-Controller in frischen Designs hat Microsoft auf seiner englischsprachigen Webseite angekündigt. Die Varianten Grau/Grün, Volcano Shadow und Patrol Tech sollen wie gewohnt mit allen Modellen der „Xbox One“-Familie funktionieren – einschließlich der kommenden Xbox One X.

Wer sie im Verbund mit einem PC einsetzen möchte, kann auf einen Drahtlosadapter zurückgreifen. Auch hiervon hat Microsoft ein neues Modell angekündigt, das am 8. August erscheinen und um 66 Prozent kleiner ausfallen soll, als frühere Ausgaben. Das Controller-Modell „Patrol Tech“ soll aber alternativ auch im Bundle mit einem USB-Kabel erscheinen.

Alle drei Controller sollen hierzulande am 5. September 2017 für einen Preis von 64,99 Euro in den Handel kommen.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr eine Übersicht über einige der besten Controller für den PC. Da die Pads aus dem Hause Microsoft gemeinhin zu dieser Kategorie gezählt werden, sind natürlich auch die Controller der Xbox One mit von der Partie.