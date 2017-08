Playerunknown's Battlegrounds ist enorm erfolgreich, aber die Spielerschaft ist dennoch unzufrieden. Grund dafür ist die Ankündigung von Mikrotransaktionen in Form von Lootboxen. Nun hat sich Chefentwickler Brendan "Playerunknown" Greene erneut in einem Steam-Beitrag dazu geäußert.

Kurze Zusammenfassung: In Playerunknown's Battlegrounds werden mit dem nächsten Update neue Beutekisten eingeführt, die kosmetische Gegenstände beinhalten. Eine der drei verfügbaren Kisten wird sich jedoch nur mithilfe eines Schlüssels öffnen lassen, der 2,50 Dollar kosten soll. Die Community ist darüber erzürnt.

Branden Greene versucht die Wogen zu glätten und führt aus, dass das finale Lootboxen-System so oder so erst eingeführt wird, sobald Playerunknown's Battlegrounds das "Early Access"-Programm verlassen hat. Dennoch, so Greene weiter, muss das System, wie alle anderen Funktionen des Spiels, zuvor getestet werden. Schließlich soll das finale Lootboxen-System irgendwann die fortlaufende Finanzierung des Spiels sichern.

Die kosmetischen Gegenstände seien außerdem rein optional. Wer kein Geld für die Beutekisten ausgeben möchte, der kann vollständig darauf verzichten, ohne einen spielerischen Nachteil zu haben. Zudem wird es mit den Wanderer- und Survivor-Kisten zwei kostenlose Lootboxen geben.

Zu guter Letzt entschuldigt sich Greene dafür, dass die Vorstellung der Pläne sehr ungenau war und Spieler verunsichert hat. Das Team habe daraus gelernt und möchte zukünftig solche Situationen besser handhaben.

Im selben Steam-Beitrag hat Brendan Greene zusätzlich das kommende Monatsupdate, welches voraussichtlich noch diese Woche veröffentlicht wird, genauer vorgestellt. Neben den bereits angekündigten "First Person Servern" wird es unter anderem Auto-Hupen, ein neues Scharfschützengewehr, neue Gesichter und Frisuren, sowie viele weitere Verbesserungen geben. Ebenfalls neu ist die vollständige Unterstützung der Xbox-Controller.

Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der Steam-Seite von Playerunknown's Battlegrounds.

