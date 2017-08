"Better Together", also besser zusammen, das ist der Name des neuen Minecraft-Updates, dessen Beta Microsoft langsam für alle verfügbaren Plattformen ausrollt. Mit diesem Update sollen Minecraft und die Minecraft - Pocket Edition vereinheitlicht werden, um gemeinsames spielen zu ermöglichen. Zumindest war das der Plan, aber Sony stellt sich quer. Grund dafür sind nicht die Neuerungen wie Feuerwerk, Papageien oder Splitscreen für die Konsolen, sondern Crossplay.

In den FAQs zum "Better Together"-Update erklärt Microsoft, dass sie in Gesprächen mit Sony stehen und sehr gerne zusammenarbeiten wollen, um Crossplay zu ermöglichen.

Alle Spieler auf allen Geräten sollen also in der Lage sein, miteinander zu spielen. Das klingt natürlich sehr gut und für die Spielerschaft ist es das auch, aber für Sony gibt es einen Haken. Um auf den offiziellen Servern gemeinsam spielen zu können, müssten sich alle Interessierten Xbox live zulegen.

Zwar reicht die kostenlose Silbervariante, aber es ist irgendwo verständlich, dass Sony dem Konkurrenten Microsoft keine unzähligen neuen Benutzer gönnt. Nintendo ist übrigens wengier kratzbürstig, weswegen ihr hier das "Better Together"-Update herunterladen könnt und wenn ihr die Zeit habt, einfach mal eine gigantische Metropole nachbauen könntet:

Sonys Argumente gegen Crossplay mussten sich Spieler schon bei Rocket League anhören. Laut PlayStations Globalem Vertriebs- und Marketingleiter Jim Ryan macht sich Sony hauptsächlich Sorgen um die Sicherheit ihrer Nutze. Die Rivalität zu Sony sei nicht relevant. Auch beim Autoball-Tunier wird es bald möglich sein, auf Nintendo Switch, PC und Xbox One zusammen zu spielen. Die PlayStation 4 hingegen möchte nicht mitmischen, auch wenn sie damit ihre Fans enttäuschen.

