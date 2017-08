Der Publisher Gun Media hat in einer Pressemitteilung die Startprobleme des im Mai veröffentlichten Spiels Friday the 13th - The Game eingeräumt, hatte aber nichtsdestotrotz Positives zu vermelden: Ganze 1,8 Millionen mal soll sich das Spiel nämlich trotz aller Schwierigkeiten bereits verkauft haben.

Das Horrorspiel Friday the 13th - The Game hat im Mai dieses Jahres einen denkbar holprigen Start hingelegt. Unter anderem Serverausfälle bei Veröffentlichung und Rechtsstreitigkeiten rund um die Horrormarke hatten Entwickler IllFonic und Publisher Gun Media in den vergangenen Monaten auf Achse gehalten – nun haben die Unternehmen trotz aller Widrigkeiten positive Verkaufszahlen zu vermelden.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792383604

1,8 Millionen Einheiten von Friday the 13th - The Game will Gun Media in den zwei Monaten nach Veröffentlichung des Spiels im Mai verkauft haben, wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet. Der Gründer des Publishers, Wes Keltner, hat dabei Probleme zum Start eingeräumt, aber auch die Zuversicht des Teams hinsichtlich zukünftiger Inhalte für das Spiel betont.

„Das waren lange zwei Monate für unser Team hier bei Gun [Media] und IllFonic“, so Keltner. „Seit dem Start haben wir eine unglaublich unterstützende und engagierte Community und während die Dinge nicht ganz glatt verlaufen sind, bewegen wir uns mit Zuversicht nach vorne. Das Team ist gewachsen und schwer damit beschäftigt, mehr Inhalte, Kills, Aktivitäten und natürlich die Einzelspieler-Komponente ins Spiel zu bringen.“

Die physische Version von Friday the 13th - The Game für PlayStation 4 und Xbox One soll an einem äußerst passenden Datum erscheinen, nämlich am 13. Oktober 2017 – ein Freitag, natürlich.

In unserer umfangreichen Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck von den Charakteren aus Friday the 13th - The Game. Wie in den Filmen gibt es auch im Spiel zahlreiche junge Opfer, auf die der notorische Killer Jason Jagd machen darf.