Wenn ihr zurzeit im Xbox Live Netzwerk unterwegs seid und regelmäßig merkwürdige Nachrichten erhaltet, dann seid euch sicher, dass sich Microsoft aktuell um die Störenfriede kümmert. Laut den Moderatoren des "Xbox One"-Reddits arbeitet das Unternehmen Tag und Nacht daran, um das Spam-Problem unter Kontrolle zu bekommen.

Bis dahin solltet ihr diese Nachrichten so gut wie möglich ignorieren und vor allem auf keine Weblinks drücken. Diese dienen möglicherweise nur dazu, um in den Besitz eurer Accountdaten zu gelangen. Außerdem solltet ihr den Nutzer, der euch die Nachricht gesendet hat, blockieren, sowie dessen Nachricht an Microsoft melden.

Seid schlicht vorsichtig, wenn ihr Nachrichten von euch unbekannten Personen erhaltet und lasst ein wenig Skepsis walten.

Mit der merkwürdigen "Xbox One"- und "My Little Pony"-Fehlermeldung haben die aktuellen Spam-Nachrichten übrigens nichts zu tun.

