Dem "Counter Strike - Global Offensive"-Spieler Mikhail "Dosia" Stolyarov vom Team Gambit E-Sports wird eine ganz besondere Ehre zuteil: Er wird für immer auf der Karte Inferno in Form eines neuen Graffitis verewigt, wie das aktuelle Update verrät. Grund dafür ist Dosias besonderer Granatenwurf während des Major-Turniers PGL Kraków.

(Bildquelle: Smxks via Reddit)

Graffitis für eine Counter-Strike-Map werden ausschließlich bei den großen Turnieren für ganz besondere Leistungen vergeben. Bislang gibt es nur fünf Stück, wovon das letzte an Marcelo "coldzera" David gegangen ist. Mit Dosia sind es nun insgesamt sechs Graffitis auf unterschiedlichen Karten.

Das Graffiti beziehungsweise Poster von Dosia ist eine Erinnerung an seinen Granatenwurf, der zu dem Sieg von Gambit E-Sports im Finale gegen die Immortals beigetragen hat. Der Videomitschnitt zeigt die besondere Aktion im Detail:

(Quelle: Youtube, Nagl1s)

Zur Erklärung: Im Video befinden sich Gambit E-Sports und die Immortals auf der dritten Karte des Finales und in der elften von insgesamt 30 Runden. In der laufenden Runde haben die verbliebenen Immortals-Spieler gerade die Bombe gelegt, während von Gambit nur noch zwei Spieler übrig sind.

Ziel ist es normalerweise nun, dass sich alle Spieler in Deckung begeben, um die aktuelle Ausrüstung zu sichern. Dosia entscheidet sich hingegen zwischenzeitlich noch dafür eine Granate in Richtung der Gegner zu werfen, die eigentlich in diesem Moment an einem sicheren Platz stehen. Ohne zusätzlichen Schaden überleben sie die Druckwelle der Bombe und behalten somit auch ihre Ausrüstung.

Dosias Granate trifft jedoch die beiden Spieler der Immortals und sorgt für genügend Schaden, dass sie an der darauffolgenden Bombenexplosion sterben. Ein schwerer Verlust, da das Team zu dem Zeitpunkt schon finanziell mit der Spielwährung hinter Gambit liegt. Eine komplette Ausrüstung für alle Spieler ist nur noch bedingt möglich und sorgt für einen enormen Vorteil auf Seiten Gambits.

Diese können die darauffolgenden Runden gewinnen und krönen sich mit 16 zu 10 zum aktuellen "Counter-Strike - Global Offensive"-Champion.

