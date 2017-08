Mit Valnir Rok kündigt die Encurio GmbH aus Deutschland ein neues Survival-Spiel an, welches sich eines Fantasy-Wikinger-Szenarios bedient. So weit, so mittlerweile recht gewöhnlich.

Das Besondere an Valnir Rok: Die Youtuber Erik "Gronkh" Range und Valentin "Sarazar" Rahmel sind an der Produktion beteiligt.

Valnir Rok bietet auf dem ersten Blick die gewohnte Survival-Kost, wie sie der eine oder andere schon von Ark - Survival Evolved oder vergleichbaren Vertretern kennt. Es gibt eine große, frei begehbare Spielwelt, es müssen Rohstoffe gesammelt und Häuser gebaut werden und nebenbei möchte einem die Umwelt unbedingt ans Leder. Dort warten nicht nur feindliche Spieler, Valnir Rok verfügt schließlich über eine Mehrspieler-Komponente, sondern zusätzlich fiese Trolle und große Drachen.

Verantwortlich für die Entwicklung ist die Encurio GmbH, die von Sebastian Rahmel geleitet wird. Dabei handelt es sich um den Bruder von Valentin Rahmel aka Sarazar, der zusammen mit Gronkh die Geschicke der Playmassive GmbH leitet. Diese wiederum sind die Geldgeber der Survival-Produktion. Die beiden Youtube-Stars sind zudem laut einem Bericht des Branchenmagazins Gameswirtschaft als Ideengeber für das Spielkonzept verantwortlich.

Das restliche Team besteht vorrangig aus Gamedesign-Studenten und dem ehemaligen "Piranha Bytes"-Mitarbeiter Gavin Barnes. Auf der kommenden gamescom 2017 möchte die Encurio GmbH einen erste spielbare Version von Valnir Rok vorstellen. Interessierte können sich außerdem auf der Spielwebseite für eine geschlossene Alpha anmelden.

Voraussichtlich im Herbst soll Valnir Rok auf Steam im Rahmen des "Early Access"-Programms an den Start gehen. Eine Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One ist ebenfalls vorgesehen.

