PlayStation Store: Zahlreiche neue Angebote im Summer-Sale

Der Monat August ist herangebrochen und Hersteller Sony erweitert die Liste der rabattierten Spiele im Summer-Sale. Darunter befinden sich jedoch nicht nur Aktionen zu erstklassigen Triple-A-Spielen, sondern auch Season Pässe und andere Inhalte.

Wie Sony auf dem PlayStation-Blog bekanntgibt, wird die Liste der im Summer-Sale rabattierten Videospiele erweitert. Sparen könnt ihr bei dabei bis zu 60 Prozent.

Einige interessante und neue Angebote des Summer-Sales haben wir hier für euch zusammengefasst:

Zu finden ist der Summer-Sale im PlayStation Store unter dem Reiter "Angebote". Abseits von PS4-Spielen wurden auch PS3-, und PS Vita-Spiele stark rabattiert. Übrigens wurde kürzlich bekannt, dass sich Sonys PlayStation 4 über 63 Millionen Mal verkauft hat.

In Horizon - Zero Dawn schlüpft ihr in die Rolle der von der Zivilisation verbannten Jägerin, Aloy. In der offenen Spielwelt stellen vor allem die Kämpfe gegen teils riesige Robo-Saurier ein Highlight dar.