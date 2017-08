Ein neues Kriegsspiel sorgt derzeit auf Steam für Furore. Das Indie-MMO Foxhole befindet sich zwar noch in einer unfertigen „Early Access“-Fassung, erlaubt aber bereits digitale Schlachten mit bis zu 120 Spielern, die offenbar tagelang andauern können.

Während PlayerUnknown's Battlegrounds ungebrochen erfolgreich auf dem Vormarsch ist, zeichnet sich ein neuer „Early Access“-Hit an der Steam-Front ab. Foxhole ist ein MMO-Kriegsspiel vom Indie-Entwickler Clapfoot, das bis zu 120 Spieler in aus der Vogelperspektive dargestellte Kriege verwickeln soll. Doch anders als viele artverwandte Spiele, soll Foxhole keinen großen Fokus auf Baller-Action legen, sondern taktisch deutlich tiefschürfender zu Werke gehen.

„In Foxhole müssen Spieler gemeinsam planen und so zusammenarbeiten, wie man es noch nie in einem Online-Kriegsspiel gesehen hat“, so Mark Ng, ein Mitgründer von Clapfoot. „Versorgungslinien zu organisieren, gegnerische Logistik abzuschneiden und Radio-Netzwerke für eine erfolgreiche Kommunikation einzurichten, ist genauso wichtig, wie Kämpfe zu bestreiten. Jeder Soldat in Foxhole ist ein Spieler, die Handlung wird also vollständig von den Spielern bestimmt.“

Für ein erfolgreiches Bestehen im digitalen Krieg sollen Spieler in Foxhole an vorderster Stelle möglichst viele Stadthäuser einnehmen müssen, wo sich schließlich überlebenswichtiges Kriegsgerät herstellen lässt. Von dort aus sollen sich dann gegnerische Truppen zurückdrängen lassen, bis schließlich alles eingenommen ist. Und wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, kann das einiges an Zeit in Anspruch nehmen: Mehrere Stunden bis Tage soll so ein digitaler Krieg in Foxhole schon mal dauern können.

In seiner „Early Access“-Fassung kostet Foxhole 19,99 Euro, über 87 Prozent der über 1.000 Spielerbewertungen auf Steam sprechen bisher von einer positiven Spielerfahrung.

