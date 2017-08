Friday the 13th - The Game erscheint an einem Freitag. An einem Freitag, dem 13. Noch genauer: Am 13. Oktober 2017 erscheint die Ladenversion des asymmetrischen Multiplayer-Spiels. Dies berichtet die englischsprachige Webseite Gamerant.

Friday the 13th - The Game ist seit dem 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, allerdings ausschließlich digital. Den Verkaufszahlen hat das bislang nicht geschadet, aber Hersteller Gun Media und Entwickler IllFonic wollen Jason auch in den Einzelhandel verbringen.

Aus diesem Grund erscheint passenderweise am Freitag, dem 13. Oktober 2017 die Ladenversion von Friday the 13th - The Game für PlayStation 4 und Xbox One. Der Preis soll bei 40 Dollar (rund 34 Euro) liegen und sämtliche Inhalte der digitalen Edition beinhalten.

Zusätzlich versprechen die beiden Firmen für die physikalische Verkaufsversion einen exklusiven DLC mit neuen Outfits für Jason und die einzelnen Teenager. Details dazu stehen jedoch noch aus.

