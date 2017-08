Diese Spiele erscheinen nächste Woche

Regen, Regen, Regen ... was eigentlich ein schöner Sommer werden sollte, plätschert in Wassermassen den sprichwörtlichen Bach hinunter. Naja, dafür schließt sich langsam aber sicher das Sommerloch und es kommen einige vielversprechenden Spiele heraus. Bevor hier noch mehr über das Wetter gesabbelt wird, gehen wir doch direkt zu den Spielen über, die nächste Woche erscheinen - oder eher gesagt, alle hier aufgeführten Spiele erscheinen am 8. August.

Mega Man Legacy Collection 2

Falls ihr die alten "Mega Man"-spiele verpasst habt, ist nun eure Chance gekommen, sie alle auf einmal nachzuholen. Dazu braucht ihr nur die beiden Sammlungen Mega Man Legacy 1&2. Die zweite gibt's ab nächster Woche.

Hellblade - Senua’s Sacrifice

Hellblade - Senua's Sacrifice wird leider bei vielen Zocker untergehen - einfach nur deshalb, weil kein großer Publisher das Spiel herausbringt. Dabei solltet ihr die Entwickler kennen, haben sie doch mit Heavenly Sword und Enslaved - Odyssey to the West schon zwei gute Spiele abgeliefert. Gebt dem Spiel eine Chance!

Batman - The Enemy Within – Episode 1

Telltale legt mit Batman - The Enemy Within nach. Wer wieder in einem Telltale-typischen Adventure die Rolle des dunklen Ritters übernehmen will, braucht nur auf nächste Woche zu warten.

Das war's auch wieder. Natürlich können wir hier nicht jedes einzelne Spiel aufzählen, das nächste Woche erscheint. Überlegt nur mal, wie viele Spiele täglich auf Steam herauskommen. Wir haben hier für euch die interessantesten herausgesucht.