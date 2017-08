The Elder Scrolls Legends: Holt euch einen Gratis-Key für zwei Kartenpakete

Seit einer Woche ist es endlich soweit: The Elder Scrolls - Legends ist für Smartphones am Start. Das strategische Kartenspiel basiert auf der bekannten "The Elder Scrolls"-Reihe, zu der zum Beispiel auch The Elder Scrolls 5 - Skyrim gehört.

Wir haben uns bereits selbst in die Schlacht gewagt und schildern euch unsere Eindrücke in der Vorschau "The Elder Scrolls - Legends: Tamriel aus einer ganz neuen Perspektive"

Ja, schön und gut. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Ihr könnt euch jetzt einen Key holen, der euch zwei Kartenpakete zu jeweils sechs Karten für das Spiel gewährt. Kostenlos, ohne weitere Verpflichtungen, ohne Gewinnspielfrage, ohne versteckte Fußangeln.

Eines müsst ihr letzten Endes dann aber doch tun, nämlich auf den folgenden Link klicken:

The Elder Scrolls - Legends ist außerdem über Bethesda.net und Steam für PC, über Steam für Mac und auf Tablets verfügbar. Klickt euch mal durch die Bilderstrecke und schaut mal, was euch erwartet. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit eurem Kartenpaket!

