Der beliebte Taktik-Shooter Raibow Six - Siege von Hersteller und Entwicklerstudio Ubisoft hat mittlerweile über 20 Millionen registrierte Spieler vorzuweisen. Eine ebenfalls beachtliche Spielerzahl loggt sich täglich in die Server ein.

Auf der offizellen Webseite Ubiblog verkündet das Entwicklerstudio einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben, denn Rainbow Six - Siege erreichte kürzlich eine registrierte Spieleranzahl von über 20 Millionen. Davon würden sich täglich ungefähr 2,3 Millionen in das Spiel einloggen.

"Unsere Community wächst und deshalb ist es unsere Ambition Rainbow Six - Siege zu einem Shooter zu machen der bleibt", teilt der Produktmanager Nicolas Lefebvre mit, "Die nächsten paar Wochen sind sehr spannend, da sie den Höhepunkt von Operation Health und den Release unserer nächsten Season in Hong Kong mit sich bringen".

Bei Operation Health handelt es sich um eine Initiative, die vom Entwicklerteam gestartet wurde. Das Ziel besteht darin den Spielern durch Fehlerbehebungen und Verbesserungen bessere Erfahrungen in Rainbow Six - Siege zu ermöglichen. Ob der Taktik-Shooter auch etwas für euch sein könnte, erfahrt ihr im Test: Rainbow Six Siege - Eine komplexe Situation.

Rainbow Six - Siege erschien am 1. Dezember 2015 für PC, PS4 und Xbox One. Die Entwickler arbeiten immer noch fleißig an dem Shooter und veröffentlichen in regelmäßigen Abständen neue Operatoren und Karten. Was euch bei Rainbow Six - Siege erwartet, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.