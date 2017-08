Hersteller Warner Bros. kündigt für das kürzlich verschobene Mittelerde - Schatten des Krieges Mikrotransaktionen in Form von Lootboxen an. In einem Livestream stellen die Entwickler von Monolith das System ausführlich vor.

(Quelle: Youtube, Shadow of War)

In Mittelerde - Schatten des Krieges könnt ihr jederzeit einen Markt besuchen und dort verschiedene Gegenstände erwerben:

Lootkisten: Enthalten Waffen und Rüstungen für Talion in unterschiedlicher Qualität und Erfahrungspunkte-Booster

Kriegskisten: Enthalten Ork-Verbündete in unterschiedlicher Stärke, um die eigene Armee zu verstärken

Erfahrungspunkte-Booster: Einmal aktiviert, erhält Talion für eine bestimmte Zeit mehr Erfahrungspunkte

Bundles: Lootkisten, Kriegskisten und Erfahrungspunkte-Booster in einem Paket

Gekauft werden können die Gegenstände mithilfe der Spielwährung Mirian, die der Spieler durch das Besiegen von Schatzorks oder durch die Zerstörung bestimmter gegnerischer Objekte erhält. Alternativ gibt es noch die Währung Gold, die entweder durch Echtgeld erworben wird oder Spieler durch die Teilnahme an bestimmten Community-Herausforderungen erhalten. Letzteres soll allerdings nur Zugang zu kleinen Mengen der glitzernden Währung ermöglichen.

Auf der Spielwebseite stellt der Entwickler zudem klar, dass sich kein Spieler mithilfe der Mikrotransaktionen einen spielerischen Vorteil verschaffen kann. Sämtliche Gegenstände der Lootboxen können ebenfalls durch das reine Spielen freigeschaltet werden. Die Mikrotransaktionen dienen lediglich der Zeitersparnis.

Die Ankündigung von Mikrotransaktionen für Mittelerde - Schatten des Krieges kommt übrigens nicht allzu überraschend. Schon Anfang März 2017 hat es erste Gerüchte diesbezüglich gegeben.

Zurück nach Mordor: Drei Jahre nach Mittelerde - Mordors Schatten wird die Geschichte von Talion und Celebrimbor fortgesetzt. Dieses Mal gilt es vor allem riesige Orkfestungen nach und nach einzunehmen.