Steam befindet sich auf Erfolgskurs, denn die Online-Vertriebsplattform verzeichnet Unmengen an neuen Nutzern und täglich aktiven Spielern. Damit kann Steam durchschnittlich mehr Nutzer vorweisen als Hersteller Microsoft mit Xbox Live.

Inzwischen lassen sich unzählige Spiele nur noch über Steam aktivieren und auch spielen. Wer also auf das ein oder andere Videospiel nicht verzichten möchte, wird früher oder später nicht um einen Account auf Steam herumkommen. Dies macht sich nun auch in den Statistiken der Online-Vertriebsplattform bemerkbar, wie Betreiber Valve nach Angaben der englischsprachigen Webseite Geekwire auf der Messe Casual Connect in Seattle bekanntgab.

Demzufolge liegt der Höchststand der gleichzeitig aktiven Nutzer durchschnittlich bei 14 Millionen Spielern aus aller Welt. Zum Vergleich lag der Höchststand vor zwei Jahren noch bei 8,4 Millionen gleichzeitig aktiven Spielern.

Doch das ist noch nicht alles: Valve zufolge haben sich seit Januar 2016 mehr als 27 Millionen Erstkäufer auf Steam registriert. Im Durchschnitt ergeben sich daraus 1,5 Millionen neue Steam-Nutzer pro Monat.

Desweiteren loggen sich monatlich insgesamt über 67 Millionen Leute ein. Microsoft hat mit Xbox Live hingegen "nur" 53 Millionen monatlich aktive Nutzer auf Xbox Live zu verzeichnen.

Den prozentuell meisten Umsatz von Steam generiert übrigens Nordamerika mit 34 Prozent. Auf Platz 2 befindet sich Europa mit 29 Prozent. Für einen deutlich stärkeren Umsatz als die Jahre zuvor sorgt derzeit Asien mit 17 Prozent. Wenn ihr noch mehr über Steam erfahren wollt, solltet ihr euch "den längsten Spieletitel" und andere interessante Statistiken nicht entgehen lassen.

