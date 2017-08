Wenn Anfang November Call of Duty - WW2 erscheint, dann darf eine Sache nicht fehlen: Die Zombies. Der zusätzliche Spielmodus, der seit Jahren fester Bestandteil der Ego-Shooter-Reihe ist, wird auch beim kommenden Serienteil wieder mit an Bord sein. In einem Interview mit Gamespot verspricht Entwickler Sledgehammer Games allerdings, dass ihre Zombies richtig gruselig werden.

Während in Call of Duty - Infinite Warfare ein Freizeitpark in den 80-er Jahren als Zombie-Setting gedient hat, wird sich Call of Duty - WW2 nicht von seinem Ursprungsszenario entfernen. Die Grundlage bildet nämlich die Einzelspieler-Kampagne, die sehr geerdet ausfallen und auf historischen Begebenheiten basieren soll.

Der Zombie-Modus, so heißt es von den "Sledgehammer Games"-Verantwortlichen Cameron Dayton und John Horsley, ist anschließend die Schattenseite dieses Universums. Die Präsentation fällt demnach weniger verrückt aus als in den vorherigen "Call of Duty"-Spielen und ermöglicht gruseligere Zombies. Die Philosophie des Studios: "Wenn die Angst dich wirklich ergreifen soll, dann muss sie vertraut wirken." Ein Eiscreme-Land hätte deshalb nicht wirklich gepasst und würde den Zombies jeglichen Schrecken nehmen.

Ob der Zombie-Modus von Call of Duty - WW2 am Ende tatsächlich so gruselig ist, wird sich spätestens am 3. November 2017 herausstellen. Dann soll der Ego-Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Zurück zu den Wurzeln: Mit Call of Duty - WW2 will Entwickler Sledgehammer Games nicht nur gruselige Zombies präsentieren, sondern setzt zudem auf das Szenario des Zweiten Weltkrieges. In unserer Bilderstrecke erhaltet ihr einen ersten Einblick.