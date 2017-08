Eine neue Form von Wolwerock taucht in der Welt von Pokémon Ultrasonne und Ultramond auf: die Zwielichtform. Die Farben von Wolwerocks Körper und Augen unterscheiden sich in der Zwielichtform sichtlich von jenen der zuvor entdeckten Formen, der Tagform und der Nachtform.

Am Sonntag war es in der japanischen Morgensendung Pokénchi mal wieder Zeit für eine Enthüllung. Game Director Shigeru Ohmori war zu Gast und hatte neue Informationen zu den kommenden Pokémonspielen im Gepäck. Wolwerock erhält eine neue und damit dritte Form, die in der Sendung als Tasogare-Form, auf deutsch Zwielicht-Form, bezeichnet wurde.

Es sieht aus wie ein orangenes, am Tag entwickeltes Wolwerock, mit dem Kamm der Nachvariante und grünen Augen.

Achtung Anime-Spoiler: In der nächsten Folge, die in Japan am Donnerstag ausgestrahlt wird, entwickelt sich Ashs Wuffels in diese Zwielicht-Form. Wenn die neuen Pokémoneditionen am 17. November veröffentlicht werden, könnt ihr so ein Wolwerock vielleicht auch bald euer Eigen nennen. Wie ihr es bekommt ist unklar.