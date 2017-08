Ubisoft hat einen neuen Patch für Rainbox Six Siege angekündigt, der Datenmengen von insgesamt bis zu 42 Gigabyte Größe mitbringen soll. Auf der offiziellen Spieleseite erklärt das Studio, warum das Update so groß ausfällt. Der Grund sind offenbar optimierte Patchvorgänge und hübschere Texturen.

Zu Zeiten von „High Definition“-Gaming und aufwendigen, optischen Präsentationen sind wir längst bei Spielegrößen jenseits der 50 Gigabyte angekommen – doch was wäre, wenn allein ein Spielepatch mit Datenmassen von etlichen Gigabyte Größe daherkommen würde? Spieler des Taktik-Shooters Tom Clancy’s Rainbow Six Siege werden sich nun offenbar auf genau solch ein Szenario einstellen müssen.

Auf der offiziellen Spieleseite hat der Entwickler Ubisoft Montreal nämlich ein neues Update für sein Spiel angekündigt, das eure Internetleitungen zum Glühen bringen wird. Der Patch mit der Bezeichnung „Y2S3.0“ soll auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One bereits etwa 15GB groß sein, PC-Spieler sollen sich auf 26 beziehungsweise sogar ganze 42GB einstellen müssen. Und das hat laut Ubisoft auch einen guten Grund.

Quelle: Ubisoft

Mit dem Update möchte das Studio nämlich das gesamte Datensystem von Rainbow Six Siege umstrukturieren, was künftigen Patch-Vorgängen zugute kommen und Updates etwa um 12 bis 15 Prozent schrumpfen soll. Deshalb müssen nun offenbar erst einmal viele Daten ausgetauscht werden, was in entsprechenden Downloadgrößen resultiert. Auf Dauer soll das den eingenommenen Speicher des Spiels auf euren Festplatten verringern und zu schnelleren Ladezeiten führen. Konsolenspieler sollen sich etwa um 10 Prozent schneller in die Action stürzen dürfen.

Doch warum die exorbitant höheren Zahlen auf dem PC? Das Update soll die Texturen von Rainbow Six Siege austauschen und auf dem PC für dezent verbesserte Charaktertexturen und stark optimierte Umgebungstexturen sorgen. Mit mindestens 6GB VRAM sollt ihr von letzterem bereits profitieren.

Rainbow Six Siege ist auch über anderthalb Jahre nach seiner Veröffentlichung noch äußerst erfolgreich und hat über 20 Millionen registrierte Spieler vorzuweisen.

In unserer umfangreichen Bildergalerie erhaltet ihr einen Eindruck von Rainbow Six Siege. Bereits seit dem Jahr 2015 bietet der Taktik-Shooter aus dem Hause Ubisoft hitzige Mehrspielergefechte, in denen es um mehr geht, als stumpfes Geballer.