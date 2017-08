Gleich vier frische Spielerlebnisse könnt ihr euch in der kommenden Woche abholen. Bevor im September und Oktober also wieder die große Spiele-Offensive beginnt, könnt ihr diese Woche einen Blick auf diese kleinen aber sicherlich feinen Spiele werfen.

Diese Spiele erscheinen am 15. August.

Die Säulen der Erde (PC, PlayStation 4)

Die Säulen der Erde von Ken Follett ist eines der erfolgreichsten Bücher der Welt. Da liegt es nahe, dass das deutsche Entwicklerstudio Daedelic sich diesem epischen Stoff in einem Videospiel annimmt. Dabei herausgekommen ist ein solides Adventure, wie ihr auch in unserem Test zu Die Säulen der Erde nachlesen könnt. Am 15. August erscheint die Version für Steam. Die Version für PlayStation 4 folgt am 25. August. Erstehen könnt ihr diese hier.

Observer (PC, PlayStation 4, Xbox One)

2017 ist schon ziemlich reich an Horrorspielen. Mit Observer gesellt sich am 15. August ein weiteres hinzu. Boober Team, die Spieleschmiede hinter Layers of Fear, wollen euch auch im neuen Jahr wieder den Angstschweiß auf die Stirn treiben. In einer Cyberpunk-Welt geht es, so will es das Horror-Genre, ums bloße Überleben.

Sonic Mania (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Sonic-Fans werden sich wahrscheinlich schon seit Wochen die Hände reiben. Doch auch für Neulinge ist Sonic Mania ein interessantes Spiel. Denn sowohl bietet euch das Spiel brandneue 2D-Level, als auch aufpolierte klassische Level. Also gebt euch mal so richtig dem Retro-Gefühl der 90er Jahre hin.

Diese Spiele erscheinen am 18. August

Agents of Mayhem (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Die Macher von Saint's Row haben sich dieses Spektakel für euch ausgedacht. In 55 Missionen könnt ihr euch im Einzelspieler-Modus im futuristischen Seoul tummeln. Insgesamt 12 irre Helden warten darauf, von euch ausprobiert zu werden. Dieser Action-Spaß dürfte für alle sein, die auf abgedrehte Geschichten stehen und Videospiele mit einem Augenzwinkern mögen. Kaufen könnt ihr das Spiel direkt hier.

Natürlich können wir euch hier nur die größeren Spiel-Veröffentlichungen zeigen. Sowohl im kleineren Indie-Bereich als auch auf Steam werden auch in der kommenden Woche sicher wieder einige interessante Spiele erscheinen. Also haltet die Augen offen.