Vom 8. bist zum 28. August finden in Overwatch die Sommerspiele statt. Dieses Jahr erwartet euch eine neue Lúcioball-Arena im Hafen von Sydney und der Spielmodus Copa Lúcioball, in dem es etwas wettbewerbsorientierter zugeht.

Ein neues Event bedeutet meist auch eines: neue Skins! Die neuen Looks von Widowmaker, McCree und Co. könnt ihr in der folgenden Bilderstrecke bewundern:

Insgesamt warten in den Lootboxen über 50 neue Sommergegenstände auf euch. Abgesehen von zwei Highlight-Intros, gibt es auch ein neues Wasserball-Emote. Wer letztes Jahr kein Glück bei den exklusiven Belohnungen hatte, bekommt dieses Jahr eine neue Chance. Gegen Credits könnt ihr die letztjährigen legendären Skins zu einem reduzierten Preis freischalten.