Vor ungefähr zwei Jahren wurde der Musikstreamingdienst Spotify auf der PlayStation 4 veröffentlicht, während Besitzer einer Xbox One in die Röhre schauen mussten. Damit ist nun jedoch Schluss, denn die Zeit der Sony-Exklusivität ist vorbei. Spotify ist ab sofort für die Xbox One verfügbar.

Die App findet ihr im Store unter dem Namen "Spotify Music – for Xbox". Nach der Installation müsst ihr euch noch mit eurem gültigen Spotify-Konto einloggen und schon könnt ihr eurer favorisierten Musik lauschen. Die App unterstützt dabei sowohl Premium-, als auch Free-Konten.

Die Spotify-App läuft fortan im Hintergrund, während ihr zum Beispiel gerade eine Partie Fifa 17 spielt. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr den Sound der Spielapp herunterregelt. Praktisch: Mithilfe von Spotify Connect könnt ihr die App zusätzlich mit eurem Smartphone oder Tablet bedienen und müsst zum Überspringen eines Liedes nicht das Spiel unterbrechen.

Apropos Spiele: Bei Spotify könnt ihr neben aktueller Musik auch zahlreiche Spielesoundtracks wiederfinden, darunter eine ganze Reihe von Sega-Klassikern.

