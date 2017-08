Die PvP-Umgebung in Destiny 2 trägt den Namen Schmelztiegel und bietet eine Reihe von neuen Modi und Karten. In drei Spielmodi könnt ihr euch in Vierer-Teams mit den härtesten Gegnern überhaupt messen - anderen Spielern.

Egal, ob es um das Erobern und Halten von Zonen in "Kontrolle", möglichst langes Durchhalten in "Überleben" oder der Kampf um ein bestimmtes Ziel in "Countdown" geht, die Mehrspielermodi sollen sowohl Neulinge wie auch Veteranen glücklich machen. Im offiziellen Trailer erhaltet ihr einen Einblick, wie die Kämpfe zwischen Jägern, Titanen und Warlocks aussehen können:

Voraussichtlich ab dem 6. September könnt ihr auf PlayStation 4 und Xbox One wieder in die Rolle eines Hüters schlüpfen. PC-Spieler müssen sich vermutlich noch bis zum 24. Oktober gedulden. Bestellt euch Destiny 2 hier vor und erhaltet dafür das exotische Spurgewehr Kaltherz.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

Wie die offene Beta in der Community ankam, haben wir für euch in einem umfassenden Überblick zusammengefasst. Damit sollte euch klar sein, was euch demnächst erwartet.

Vielleicht erhält auch diese Waffe bald ein Ebenbild aus Legosteinen:

Wir sind gespannt, wie sich der Schmelztiegel mit seinen verschiedenen Modi spielt. Hinterlasst uns doch einen Kommentar mit euren Wünschen, Hoffnungen und vielleicht auch Befürchtungen für den kompetitiven Mehrspielermodus in Destiny 2.