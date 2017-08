Während Niantic Labs noch immer mit einem Fehler in Pokémon Go zu kämpfen hat, der die seltenen kostbaren Premierbälle betrifft, bemüht sich das Studio um Entschädigung: Vorübergehend soll jeder Spieler ein zusätzliches Exemplar dieser Bälle gratis erhalten.

Ärger im Hause Niantic Labs: Nachdem schon das „Pokémon Go“-Fest in Chicago kürzlich zum Desaster wurde, hat der Entwickler auch noch einen Fehler mit den neuen Premierbällen eingestehen müssen – das sind ausgerechnet die Bälle, die zum Fangen der begehrten legendären Pokémon benötigt werden. Da durch besagten Fehler nun potentiell eine Menge dieser wertvollen Bälle verschwendet wurden, hat das Studio nun auf Twitter ein kleines Trostpflaster angekündigt, wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet.

Pokémon GO will temporarily grant an extra Premier Ball in the Bonus Challenge.

See background on Known Issues: https://t.co/cJaj43xZtE.