Call of Duty - Infinite Warfare ist bei den Spielern nicht so gut angekommen und Call of Duty - WW2 lässt noch ein paar Monate auf sich warten. Warum also nicht die Zeit mit einem der Vorgänger verbringen? Aktuellen Gerüchten zufolge können sich zumindest "Xbox One"-Spieler dank der Abwärtskompatibilität auf Call of Duty - Modern Warfare 2 freuen.

Nachdem Activision Call of Duty - Black Ops 2 im April für die Xbox One zur Verfügung gestellt hat, ist der Hersteller offenbar auf den Geschmack gekommen. Laut einem Twitter-Beitrag von Xbox DVR wurde vor kurzem Call of Duty - Modern Warfare 2 in die Liste der Spiele aufgenommen, zu denen Bilder und Screenshots über das "Xbox One"-interne Aufnahmeprogramm erstellt werden können.

Dies muss erst einmal nichts bedeuten, da auf der Liste gleich mehrere Spiele vertreten sind, die auf der Xbox One nicht zur Verfügung stehen. Allerdings ist der Ablauf bei Call of Duty - Black Ops 2 sehr ähnlich gewesen. Zuerst ist der Ego-Shooter von Treyarch im DVR-Programm aufgetaucht und wurde dann nur kurze Zeit später abwärtskompatibel auf der Xbox One veröffentlicht.

Ob Call of Duty - Modern Warfare 2 tatsächlich denselben Weg einschlägt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht allzu gering, schließlich hat sich für Activision die Abwärtskompatibilität von Call of Duty - Black Ops 2 bezahlt gemacht.

Im Sommerloch nichts zu spielen? Vielleicht könnt ihr ja schon bald auf Call of Duty - Modern Warfare 2 zurückgreifen. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch weitere Alternativen vor, um langweilige Stunden zu überbrücken.