Es ist das altbekannte Klischee: Spieler sind faul, essen nur Pizza und trinken den ganzen Tag lang Energy Drinks. Natürlich entspricht das nicht so ganz der Wahrheit, aber Destiny 2 wird im Rahmen einer Promo-Kampagne dennoch auf das süße Getränk zurückgreifen. Hersteller Activision kündigt nämlich für den Ego-Shooter eine Zusammenarbeit mit Rockstar Energy an.

Ab September wird es in Deutschland deshalb die "Destiny 2 Rockstar-Dosen" in den Geschmacksrichtungen Original und Zero Sugar geben. Neben einem anderen Design enthalten die Dosen außerdem einen Aktionscode für Destiny 2. Welchen Vorteil dieser im Spiel aktiviert, ist bislang von offizieller Seite aus nicht geklärt. Ein paar findige Nutzer der Reddit-Seite von Destiny haben jedoch eine Theorie.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

Beim genaueren Betrachten der Rockstar-Dosen geht aus dem Text hervor, dass jeder Aktionscode ein legendäres Engramm im Spiel gewährt. Um einen Missbrauch vorzubeugen, dürfen allerdings nur maximal drei Codes pro Woche von einem Spieler aktiviert werden. Im Rahmen der Aktion, die vom 1. September bis zum 27. Oktober 2017 läuft, können Interessierte somit insgesamt 24 legendäre Engramme erhalten.

Ob sich dabei nur um die typischen legendären Engramme handelt oder um ganz spezielle Gegenstände, ist allerdings weiterhin unklar. Erst in den nächsten Wochen möchte Activision weitere Details zu der Promoaktion bekannt geben. Nur eines ist sicher: Ein hoher Verbrauch von Energy Drinks lässt euch vielleicht lange wach bleiben, aber für euren Körper ist das nicht allzu gesund.

Energy Drinks für tolle Gegenstände: Destiny 2 macht es möglich. Neben dieser Promoaktion versprechen Bungie und Activision zusätzlich handfeste Verbesserungen für den Ego-Shooter, darunter eine spannende Geschichte.