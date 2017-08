Summoners War: Weltweite Turnierreihe angekündigt

Erst kürzlich berichteten wir davon, dass das Mobile-Rollenspiel Summoners War mit einem Turnier-Stream die Twitch-Charts stürmen konnte. Schon damals hieß es, dass der Veranstaltung in New York noch einige weitere dieser Art folgen sollen. Heute ließ Hersteller Com2uS dann die Bombe platzen:

Noch in diesem Jahr findet eine globale Turnierserie statt, bei der es insgesamt 100.000 Dollar Preisgeld zu gewinnen gibt. Wo überall Wettkämpfe ausgetragen werden, verrät der Teasertrailer:

Das große Finale wird im November 2017 in den USA stattfinden, die Vorentscheidungen werden unter anderem in Kanada, Südkorea, Japan, China und auch Europa ausgetragen. Los geht es laut Pressemitteilung schon im August. Wer sich für das Turnier bewerben will, kann dies unter www.summonerswar.com tun. Allerdings solltet ihr schon ein paar Stunden in das RPG für Smartphones investiert haben, denn die Teilnehmer werden basierend auf ihrem Ranking in der “Welt Arena” von Summoners War ausgewählt.

Wer wiederum noch gar keine Ahnung davon hat, was ihn in einem der derzeit erfolgreichsten Mobile-Games erwartet, der sollte dringend einen Blick in das "Summoners War"-Tagebuch werfen, das wir gerade in Zusammenarbeit mit Com2uS gestartet haben. Hier berichtet euch ein blutiger Anfänger von seinen Erlebnissen in und mit dem Spiel - und das die nächsten drei Monate lang. Eine ebenso amüsante wie lehrreiche Lekture, wie schon der erste Eintrag beweist.