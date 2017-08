Battlefield 1: Jetzt kostenlos herunterladen

Der Mehrspieler-Shooter Battlefield 1 steht ab sofort zum kostenlosen Download auf Origin und EA Access zur Verfügung.

Zwar hat Publisher Electronic Arts dahingehend noch keine offizielle Ankündigung veröffentlicht, jedoch haben scharfsinnige Abonnenten ganz genau aufgepasst und festgestellt, dass das Spiel über Nacht zum kostenlosen Download in "The Vault" bereitgestellt wurde.

Dieses Video zu Battlefield 1 schon gesehen?

Hier geht es direkt zum Download von Battlefield 1 auf Origin. Wenn ihr das Spiel auf Xbox One herunterladen wollt, müsst ihr zuvor die "EA Access"-App auf der Konsole öffnen und von dort aus weiter vorgehen.

EA Access ist ein kostenpflichtiger Service für 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro im Jahr. Darin enthalten sind viele "Early Access"-Versionen von neuen EA-Spielen und jede Menge etablierte und bekannte Spiele, auf die ihr für die Dauer eurer Mitgliedschaft uneingeschränkten Zugriff habt. Wenn ihr als bis jetzt nicht sicher wart, ob ihr Zeit und Geld in Battlefield 1 solltet: Für knapp vier Euro Mitgliedsbeitrag könnt ihr den Shooter nun einen Monat lang ausprobieren (und noch viel mehr, wenn ihr beim Stöbern auf etwas stoßt, was euch interessiert). Insgesamt also kein schlechter Deal.

Geht damit die Verkaufs-Ära von Battlefield 1 etwa schon langsam in Richtung Endphase? Es wäre möglich, denn EA und Entwickler Dice haben bereits für 2018 den nächsten Serienteil angekündigt.

Ein altes Szenario bringt frischen Wind in die Branche: Nach viel zu vielen Ausflügen in die fiktive Zukunft in einschlägigen Spielen haben sich die Konsumenten wieder ein bodenständigeres Szenario gewünscht. EA kam diesem Wunsch nach und präsentiert mit Battlefield 1 Schlachten vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs. Wenn ihr bis jetzt nicht sicher wart, was euch dabei erwartet, werft mal einen Blick in die Bilderstrecke.