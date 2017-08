Keine Frage, Nintendo 64 hatte einige tolle Spiele. Der Controller, der in seiner Form an einen Dreizack erinnert, war weniger berauschend, wenn ihr nicht gerade drei Hände habt. 20 Jahre nach dem Erscheinen der Konsole in Europa liefert eine Kickstarter-Kampagne jetzt einen neuen, besseren N64 Controller nach. Damit könnt ihr dann beispielsweise diese zeitlos guten Spiele zocken:

Wenn euer N64 nicht im Schrank verstaubt und ihr einen neuen Controller braucht, ist das eure Chance. Für 20 Dollar könnt ihr euch einen der "Next Gen N64 Controller" sichern. Die Form erinnert an die Pro Controller für Nintendo Switch. Trotz des modernisierten Designs, gibt es auch einen Steckplatz für Memory Card und Rumble Pak.

Links seht ihr die Zukunft, rechts die Vergangenheit

Retro Fighters ist ein Unternehmen, dass sich auf die Herstellung moderner Gaming Peripherie für den Retro Markt konzentriert. Ihr überarbeiteter Controller für N64 hat das Finanzierungsziel von 13.000 Dollar zur Zeit dieser News bereits um 48.000 Dollar überschritten und es sind noch 28 Tage übrig. Eine USB-Variante des Controllers ist wegen des großen Erfolgs bereits geplant.