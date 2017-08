Der Entwickler und Publisher Capcom hat eine erneute Veröffentlichung des actionreichen Fantasy-Rollenspiels Dragon's Dogma - Dark Arisen angekündigt. Am 3. Oktober 2017 soll das Hauptspiel Dragon's Dogma mitsamt der Erweiterung Dark Arisen für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Das Action-Rollenspiel Dragon's Dogma ist bereits seit dem Jahr 2012 für die Konsolen PlayStation 3 und Xbox 360 erhältlich. Nachdem das Spiel Anfang des vergangenen Jahres auch noch für den PC erschienen war, soll es nun ebenfalls auf die aktuellen Konsolen kommen. Wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, plant der Entwickler und Publisher Capcom die Veröffentlichung einer „PlayStation 4“- und „Xbox One“-Fassung von Dragon's Dogma - Dark Arisen für den nahenden 3. Oktober 2017.

Wie der Titel schon sagt, sollen sich Besitzer aktueller Konsolen nicht nur auf das Hauptspiel, sondern auch auf die Erweiterung Dark Arisen freuen dürfen, die Dragon's Dogma um eine gut 15-stündige Nebengeschichte erweitert. Einen Hinweis darauf, ob sich der Kauf der Neuveröffentlichung für die PS4 oder Xbox One lohnen könnte, gibt euch unser Spieletipps-Test zu Dragon's Dogma - Dark Arisen, wo das Spiel damals immerhin mit 82 von 100 Prozent abgeschnitten hat.

In unserer umfangreichen Bildergalerie gibt es zahlreiche Eindrücke zu Dragon's Dogma - Dark Arisen. In bester Rollenspiel-Manier bekommt ihr es hier in einer düsteren Fantasy-Welt mit Drachen und anderen finsteren Kreaturen zu tun.