Playerunknown's Battleground ist auf Steam so erfolgreich, dass sich der Entwickler NetEase kurzerhand das Spiel schnappt und es bald für Mobile-Geräte in China veröffentlicht. Zugegeben: Dabei handelt es sich nicht um das offizielle Playerunknown's Battlegrounds, sondern um eine dreiste Kopie, die aus irgendwelchen Gründen mit der "Terminator 2"-Lizenz erscheint.

NetEase is releasing a licensed Terminator 2 mobile game in China next week.



It'll have a 48 player battle royale mode. pic.twitter.com/E8Q3jne5zS