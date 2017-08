Großartige Neuigkeiten für alle MOBA-Fans und die, die es werden wollen: Arena of Valor ist nun auch in Deutschland im App Store und bei Google Play verfügbar. Summoners Wars' weltweite Turnierreihe beweist, dass Mobile Games immer ernstzunehmender werden und Arena of Valor könnte die nächste große Erfolgsgeschichte sein.

In nur einem Jahr hat sich im asiatischen Raum eine E-Sport-Community mit regelmäßigen Wettkämpfen etabliert. Gekrönt wird das Spielerlebnis von einem Soundtrack von Hans Zimmer, der sonst beispielsweise Filme wie "Fluch der Karibik" mit Musik untermalt. Das folgende Video gibt euch einen Einblick in das Spielgeschehen des MOBAs:

Alle wichtigen Elemente des Genres für das mobile Zocken zu optimieren, war das Hauptziel der Entwickler. Euch erwarten ein schnelles Kampfsystem auf einem klassischen Schlachtfeld mit drei Lanes und zwei Basen, Minions und ein Dschungel voller Monster. Drei verschiedene Modi stehen zur Auswahl: Gruppengefechte in denen sich Dreier- oder Fünferteams gegenüberstehen und ein Duellmodus

Über 40 einzigartige Helden unterschiedlicher Klassen sind momentan verfügbar und weitere sollen in Zukunft folgen. Sämtliche Charaktere könnt ihr mit der Ingame-Währung erwerben. Die Entwickler wollten das Geschick der Spieler belohnen - nicht die Größe ihrer Geldbeutels.